شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر فى الإمارات أول يناير وحقيقة قيادة مجدى الفريق بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرمسئولو نادى الزمالك على موعد الدخول في معسكر خاص بدولة الإمارات من أول شهر ينايرالمقبل لاستغلال فترة التوقف الدولى التي يخوض فيها منتخبنا الوطنى منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأكد مصدر لـ ”الخليج 365” أن الزمالك يجهز برنامجاً خاصاً للمباريات الودية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، من أجل الاستعدادا جيداً للمواجهات المقبلة،والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين.

وكشف المصدر في حديثه عن إمكانية تولى أحمد مجدى قيادة فريق للزمالك مطعم من اللاعبين الشباب في كأس الرابطة المقرر إقامته في 7 يناير وهو ذات التوقيت الذى يخوض فيه الفريق معسكره في الإمارات،موضحاً أن هذا الأمر لم يتم مناقشته حتى الان.

فى سياق مختلف يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولى، فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء غد السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الكونفدرالية.

يضع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك الرتوش النهائية على خطة مباراة ساجرادا، والتى ينوى تنفيذها فى اللقاء لمواصلة انطلاقته على الصعيد الأفريقى بعد أن حقق الفوز فى أول جولتين أمام أبو سليم الليبى وسوار الغينى ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

وعقد معتمد جمال العزم على مواصلة الانطلاقة القوية التى حققها مع الفارس الأبيض منذ توليه القيادة، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى بانتزاع الثلاث نقاط من أنياب ساجرادا الأنجولى محاولاً استغلال عاملى الأرض والجمهور خاصة أن اللقاء سيقام على ملعب السلام.