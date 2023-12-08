شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد.. بيرسى تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

واكتسح الأهلى نظيره ميدياما الغاني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني وفي عُقر داره.

بينما افتتح فريق شباب بلوزداد الجزائري مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير أمام فريق يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة، قبل السقوط المفاجئ أمام فريق ميدياما الغاني في الجولة الماضية والهزيمة بنتيجة 2-1.

ويتسلّح كولر فى مباراة الليلة بعناصر الخبرة بالفريق في مقدمتها، محمد الشناوي وعلي معلول وديانج والسولية الذي عاد أمام يانج بعد طول غياب للإصابة وكهربا والشحات وبيرسي تاو وامام عاشور وتزايدت فرصة محمد عبد المنعم في المشاركة بعد مشاركته في مران الفريق أمس وأمس الأول عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته من مباراة يانج.