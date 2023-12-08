شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يد الأهلى: مواجهة الزمالك فى كأس السوبر "صعبة للغاية" وهدفنا اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلى أن الفريق يسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، بغض النظر عما حدث في مباراة الكأس الأخيرة، وشدد على أن جميع اللاعبين أغلقوا هذه الصفحة تمامًا وبات تركيزهم فقط على مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.



وأوضح أن أسبوع الإعداد الذي سبق مواجهة الزمالك شهد تركيزًا كبيرًا من اللاعبين، الذين حرصوا على علاج بعض الأخطاء، وتطبيق التعليمات الفنية والجمل التكتيكية بشكل جيد.



وقال: «نأخذ كل مباراة على حدة، ولكن مباريات الزمالك دائمًا ما تكون صعبة للغاية لأنها تعد بطولة بحد ذاتها فكيف عندما يكون اللقاء نفسه على بطولة هامة مثل كأس السوبر، فهذا ما يزيد من قوة وأهمية المباراة».



وتابع: «لدينا دوافع كبيرة جدًا، وجميع اللاعبين يرغبون بقوة في الظهور بشكل قوي وتحقيق اللقب، خاصة أننا لم نفز بالبطولة من قبل».



وأكد أحمد عادل أن لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب؛ من أجل إضافته إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، التي فاز بها الفريق في بداية الموسم.



واختتم عادل حديثه مؤكدًا على أن جمهور الأهلي هو الدافع الأكبر للفريق باستمرار، وأبدى أمنيته في أن يواصلوا الوقوف خلف لاعبي الفريق دائمًا كما اعتادوا على ذلك، وقال إن أكثر ما يسعى له الفريق هو إسعاد هذه الجماهير، وكذلك مجلس إدارة النادي الذي يقدم كل الدعم للفريق ولا يبخل عليه بأي شيء.