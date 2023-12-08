شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام شباب بلوزداد الليلة بقيادة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من "رضا سليم ومحمود متولى بسبب الإصابة ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومعتز محمد وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد أحمد زعلوك وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية".

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، بهدف لكل منهما، في المواجهة التى أقيمت السبت الماضي في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي حقق فوزا غاليا على نظيره ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، بالمباراة التى أقيمت السبت قبل الماضي، على ستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بجوار كل من يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد كلا من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - كريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج- مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست- بيرسي تاو.