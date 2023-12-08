شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لايعرف الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائرى قبل لقاء الليلة...إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مباراة صعبة مع نظيره شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا ، وعكف كولر على استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.