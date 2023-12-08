شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وشباب بلوزداد فى دورى الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، اختباراً كروياً مهماً حينما يستضيف نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائرى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

فى المقابل تخطى شباب بلوزداد الجزائري عقبة يورانجرس بطل سيراليون في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة في مباراة العودة، وحقق بطل الجزائر فوزاً على يانج أفريكانز التنزانى في انطلاقة دور المجموعات بثلاثية دون قبل أن يخسر من ميدياما الغانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت الأيام الماضية محاولات مُستمرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإيجاد حلول للأزمات الفنية التي طاردت الفريق مؤخراً، ويأتي في مقدمتها مشكلة إهدار الفرص وعدم التركيز حتى الدقائق الأخير بشكل يستقبل معه الفريق أهدافاً في الدقائق وربما اللحظات الأخيرة، كما حدث في مباراة يانج أفريكانز الأخيرة بملعبه حيث تعادل الفريق التنزاني بهدف في الدقيقة +90.