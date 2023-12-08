شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم التحكيم المونتنيجرى إلى الإمارات لإدارة سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى إمارة الفجيرة صباح اليوم الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلى والزمالك، فى بطولة كأس السوبر المصرى لكرة اليد، وتوجه أفراد طاقم التحكيم على الفور إلى فندق الإقامة بالفجيرة برفقة مسئولى العلاقات العامة بالاتحاد الإمارات. يدير المباراة طاقم تحكيم دولى من مونتينيجرو بقيادة "مليوس رازنا توفيتش و ايفان بافيسيفيتش". وتقام مباراة كأس السوبر المصرى لكرة اليد بين قطبى الرياضة المصرية الأهلي والزمالك في إمارة الفجيرة، على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، غدًا السبت. وتعتبر التجربة هى الأولى لإقامة السوبر خارج مصر فى ظل سعى الاتحاد برئاسة دكتور محمد الأمين إلى التطوير ودراسة سبل استثمارية جديدة لتطوير مسابقاته، والترويج لقيمة وشعبية كرة اليد المصرية الكبيرة، خاصة أن مواجهة القطبين حدث دائما ما تحظى بشعبية جارفة داخل وخارج مصر. ويشارك الأهلى فى السوبر باعتباره بطل الدورى والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدورى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز