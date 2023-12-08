شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلى.. موعد مباراة ميدياما الغانى ويانج أفريكانز الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويُدير المباراة الليلة ، طاق تحكيم كيني بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

وفى نفس التوقيت السادسة مساء يستضيف فريق ميدياما الغانى منافسه يانج أفريكانز التنزانى، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستهل فريق ميدياما مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة كبيرة خارج الديار النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتسلح الفريق الغاني بعاملي الأرض والجمهور ويحقق فوزاً مستحقاً أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف.

بينما استهل فريق يانج أفريكانز مشوراه في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة كبيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة، قبل أن يفرض النادي الأهلي التعادل الإيجابي عليه في عُقر داره بهدف لكل فريق

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويأتى ميدياما الغانى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط وشباب بلوزداد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويانج أفريكانز فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

فريق ميدياما يحاول خطف الفوز من أجل المنافسة على صدارة المجموعة فى ظل رغبتة الجهاز الفنى للفريق التواجد فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، فى المقابل يطمح يانج أفريكانز الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على المنافسة على التأهل.

يفتقد فريق ميدياما الغانى الثنائى حميدو وثيوفيلوس عن مباراة يانج أفريكانز التنزاني بسبب الإصابة التى لحقت بهم مؤخرا أمام شباب بلوزداد.

ويعد جوناثان سواه أحد أبرز لاعبي ميدياما الغاني، وأشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز وصن داونز لضمه خلال الفترة المقبلة، بسبب إمكانياته الهجومية الفائقة.

برز جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، البالغ من العمر 23 عامًا، كهدف رئيسي للانتقالات لأندية النخبة الأفريقية؛ بسبب بدايته القوية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.