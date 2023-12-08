أوساكا تهدف إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية وتعزيز ألقابها الكبيرة

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أعربت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا في كرة المضرب والغائبة عن الملاعب منذ أكثر من عام عن طموحها بالمشاركة في دورة الألعاب الاولمبية التي تستضيفها باريس صيف عام 2024 واحراز المزيد من الالقاب في بطولات الغراند سلام.

وقالت أوساكا لشبكة ""أن اتش كاي" اليابانية "من الواضح أني أريد الفوز بالمزيد من بطولات الغراند سلام وبالتالي سيكون تركيزي منصباً على رولان غاروس وويمبلدون والمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في باريس".

وأضافت أنها تشعر "بالتوتر" لكنها أيضا "سعيدة وتتطلع قدماً" لفكرة العودة إلى الملاعب التي تستهلها بالمشاركة في دورة بريزبين الأسترالية اواخر الشهر الحالي استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.

واعتبرت أوساكا أنها نضجت حالياً أكثر مقارنة مع بداية مسيرتها بقولها "اليوم اعتقد أني قادرة على فهم اللعب بطريقة أفضل".