بعد خلافه مع فيتوريا.. طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى ومنتخب مصر اعتزاله اللعب الدولى.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصى على تويتر :"على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

وكان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قد استبعد طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من المعسكر الماضي للفراعنة بسبب التمرد.