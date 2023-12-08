الامارات | "مهزلة".. حفيظ دراجي يشفي غليل رياض محرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المعلق الرياضي الرياضي في قناة "بي إن سبورت" الجزائري حفيظ دراجي تغريدة نصر فيها قائد منتخب بلاده رياض محرز المنتقل هذا الموسم من مانشستر سيتي إلى أهلي جدة السعودي بعد استبعاده من القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وقال حفيظ دراجي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مهزلة.. رياض محرز يقصى من التواجد ضمن القائمة المصغرة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في افريقيا التي يبدو أن معاير التتويج بها تغيرت، واتحاد الجزائر الفائز بكأس الكاف وكأس السوبر الافريقي يقصى بدوره من المنافسة على لقب أفضل نادي، في سابقة شكلت فضيحة كبرى صدمت الأسرة الكروية العالمية".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد فاجأ الوسط الرياضي الإفريقي والعالمي باستبعاد رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة الأفضل في إفريقيا والتي انحصر الفوز فيها بين الثلاثي المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين، للمنافسة على الجائزة.

من جهته، استقبل رياض محرز الخبر باستياء شديد وكانت ردة فعله أن نشر على حسابه في "إنستغرام" فيديو حمل إشارات الصمت، واحتوى على مهاراته ولمحاته الفنية مع فريقه السابق مانشستر سيتي الذي توج معه برباعية تاريخية بينها لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.