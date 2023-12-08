الامارات | نجم برشلونة ليفاندوفسكي يحدد سن اعتزاله كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم الدولي البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة لكرة القدم، قدرته على اللعب حتى سن الأربعين.

وقال ليفاندوفسكي "35 عامأً" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يزال لدي هذا الشعور والشغف، واعتقد أن بوسعي اللعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى، إذ أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية".

وأوضح نجم برشلونة أنه لا يرى نفسه مدرباً في المستقبل، مشدداً في الوقت ذاته، بأنه في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب.

يذكر البولندي ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني للموسم الماضي، عانى هذا الموسم من الإصابة التي أثرت على مستوياته، وجعلت منه يقتصر على تسجيل سبعة أهداف في 13 مباراة.