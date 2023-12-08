زيدان: لا أعرف السبب وراء صور المجلس مع معتمد جمال

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن صور تعاقد الزمالك بشكل رسمي مع معتمد جمال، كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن التعاقد مع معتمد جمال أمر جيد، لكن من المفترض أن تكون الجلسة مقصورة على أحمد سليمان فقط المتولي ملف كرة القدم بالنادي.

وأضاف، لكن أن يتم تواجده في جلسة التعاقد مع مجلس الأبيض بالكامل هي علامة استفهام وتعجب بالنسبة لي.

وفي نفس السياق رد نجم الزمالك السابق تامر عبدالحميد، أن هذا الأمر حدث في الأهلي منذ أعوام، حينما تولى فتحي مبروك القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وتابع، واستطاع بالفعل التتويج بالدوري، لكنه رحل لأنه كان على اتفاق بذلك حتى لو توج ببطولة كأس العالم، لأنها كانت مرحلة انتقالية.