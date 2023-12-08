فيوتشر يصل إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، على أن يخوض تدريبه الأساسي غداً السبت على ملعب المباراة.