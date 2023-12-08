الصيد يهزم البطل الاوليمبي فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق تحت 14سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى تحقيق الفوز على نظيره نادي البطل الاوليمبي بنتيجة 42 - 40 في الدور قبل النهائي لبطولة منطقة الجيزة لكرة السلة.

تضم قائمة الفريق اللاعبين أسر محمد على عبد الله،سيف الدين سامي محمد، محمد أحمد عبد الفتاح، حمزة أسامة عبد الله،على محمد أحمد رجائي،يوسف محمد أحمد عقاد، ياسين أيمن محمد علي،محمد أحمد محمد وفائي،حسن محمد حسن البنا،يوسف أحمد حمدي،أسر محمد عبد الحكيم،يوسف محمد ظريف،عمار ياسر عبد الصمد،ياسين محمد اسماعيل، يوسف أحمد علي عويس،كريم طارق علي، مصطفى محمد ابراهيم،حمزة أحمد عبد المطلب،كريم مصطفى سيد خضر،عمر مازن السعدى، عمر أحمد محمد، أحمد محمد سامي.

الجهاز الفني والاداري

وائل الطناني رئيس الجهاز، محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، تامر معوض مشرف فني، شريف حسن مدرب الفريق، بسام محمد مخطط أحمال، على الخطيب مدير إداري، ابراهيم جمال إداري، احمد مختار علاج طبيعي، محمد محمود معاون ، أحمد عصام لجنة كرة السلة.