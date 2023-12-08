طارق حامد.. ماذا قدم "مسمار منتخب مصر" من البداية حتى اعتزاله الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق حامد المصري المحترف بصفوف فريق ضمك السعودي اعتزاله اللعب دوليًا، وجاء هذا القرار قبل شهر على مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا التى تقام فعالياتها في كوت ديفوار.

بداية طاراق حامد

وشهدت بداية طارق حامد مع الساحرة المستديرة رفقة فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش موسم 2009 حتى 2010، وتم الالتحاق بفريق سموحة السكندري عام 2010 حتى 2014 ، لينتهي به المطاف بالانضمام الى صفوف نادي الزمالك في موسم 2014 حتى 2022 .

استطاع طارق حامد خوض 75 مباراة مع فريق سموحة، و204 مباراة بصفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مقدما مستوى أكثر من رائع ومميز.

ووقع الاختيار على طارق حامد لتمثيل قوام منتخب مصر عام 2013، ولفت الانظار بشدة حتى تمكن من حجز مقعدا اساسيا مع الفراعنة وأصبح من الأعمدة التى لا غنى عنها خلال المشاركة في مختلف البطولات.

طارق حامد مع الزمالك

موسم 2016-17

في 10 فبراير 2017، بعد تتويج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلي للمرة الثالثة في تاريخه بعد تغلبه على الأهلي 4-1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

موسم 2018-19

في 21 يوليه 2019، سجل طارق حامد هدفاً في المباراة التي جمعت الزمالك مع الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

موسم 2019-20

في 20 فبراير 2020، سجل طارق حامد ركلة الجزاء الثالثة خلال المبارة التي إنتهت بفوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح علي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2019-20.

موسم 2020-21

في 24 مايو 2021، أشهر محمود البنا، حكم المباراة الزمالك والمصري بطاقة صفراء في وجه طارق حامد بعد تدخل على جريندو لاعب المصري، وعاد البنا لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليقوم بإلغاء البطاقة الصفراء، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه طارق حامد في الدقيقة 67.

في 6 مايو 2021، سجل طارق حامد الهدف الثاني لفريقه في شباك سموحة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.

احصائيات طارق حامد في الدوري السعودي

وخاض فترة احتراف بالدوري السعودي عام 2022 بنادي اتحاد جدة لمدة موسما واحدا، خاض من خلال تلك الفترة 12 مباراة حتى تعرضه للاصابة في العضلة الخلفية ليغيب بسببها عن المشاركة في مباراة الاتحاد مع الهلال في كلاسيكو الجولة 27 للدوري السعودي.

واظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها حامد، معاناته من تمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ وحاجته للتأهيل الطبي قبل العودة للركض مجدداً.

وشارك حامد مع الاتحاد في 28 مباراةً الموسم الماضي، وحصد اللاعب مع الفريق بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.

طارق حامد مع اتحاد جدة

عدد المباريات: 28

اتحاد جدة في الدوري السعودي: 24

كأس الملك: 2

كأس السوبر السعودي: 2

عدد الدقائق: 2425

الكروت الصفراء: 7

الكروت الحمراء: 1

لقب الدوري السعودي: 1

لقب السوبر السعودي: 1

حتى اعلن الرحيل عن صفوف العميد والانضام الى فريق ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم وحيد مع خيار التمديد لموسم أخر.

طارق حامد مع ضمك السعودي

عدد المباريات: 14

عدد الاهداف: 2

بطاقة صفراء: 6

بطاقة حمراء: لا يوجد

أرقام طارق حامد مع منتخب مصر

شهدت مشاركة طارق حامد الاولى مع منتخب مصر كانت عام 2013 ضد قطر "يوم 7 مارس 2013" والتى فاز بها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واجماليًا لعب حامد مع منتخب مصر، 58 مباراة ما بين كأس أمم إفريقيا وكأس العالم وتصيفات كأس الأمم الإفريقية والمونديال.

يمتلك لاعب وسط الملعب هدفًا وحيدًا مع منتخب الفراعنة احرزه بشباك منتخب مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

و شارك مع الفراعنة في الـ3 مواجهات بـ كأس العالم روسيا 2018.

ويعتبرأخر ظهور لطارق حامد مع منتخب مصر كان في المباراتين الوديتين خلال معسكر شهر أكتوبر الماضي ضد زامبيا كان أساسيًا وخرج في الدقيقة 65، وأمام الجزائر دخل كبديل في الدقيقة 86.

اعتزال طارق حامد

بيان طارق حامد عن اعتزال اللعب دوليا

وأعلن طارق حامد لاعب خط وسط ضمك السعودى ومنتخب مصر اعتزاله اللعب الدولى ، وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصى على تويتر :"على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي"