صيد 2006 يهزم السلمانية فى دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق 2006 لكرة القدم بصيد الدقى على نظيره فريق نادى السليمانية بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير فى اطار منافسات دورى منطقة الجيزة لكرة القدم.

احرز اهداف الصيد اللاعبين: عمر خالد (ثلاثة اهداف)، مروان مجدى (هدف)، ياسين وليد (هدف).

ضمت قائمة الفريق اللاعبين عبد الله اسامة ، يوسف احمد، على محمد ، نور محمد، ياسين وليد، اسماعيل احمد، على حسام، عمر نور الدين، مروان مجدى، عمرو خالد، عمر أحمد، كريم على، محمد مصطفى، كريم محمود، ادم احمد، عبد الرحمن وائل، عمرو تامر.

الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، أيمن حافظ المدير الفنى، عمر مسعود مساعد مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس، محمد عصام علاج طبيعي، السيد عبد العال اداري الفريق.