قفشة أساسيا.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام شباب بلوزداد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل المارد الأحمر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

تشكيل الأهلى أمام شباب بلوزداد

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدفاع

أليو ديانج وقفشة ومروان عطية فى وسط الملعب

بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا فى الهجوم

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.