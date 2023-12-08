الامارات | البطائح يعود إلى سكة الانتصارات على حساب بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق البطائح توازنه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم سريعاً بفوزه الثمين 2-1 على ضيفه بني ياس في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة، معوضاً بذلك خسارته القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الوصل 1-4. ولم يمنح أصحاب الأرض ضيوفهم وقتاً لترتيب صفوفهم، إذ باغتوهم بالهدف الأول مبكراً في الدقيقة 3 بواسطة محمد راشد الذي استلم تمريرة رائعة خلف خطف دفاع بني ياس وسدد كرة استقرت على يسار الحارس فهد الظنحاني.

وجاء الرد سريعاً من بني ياس بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 8 عبر الأرجنتيني غاستون سواريز من ضربة ثابتة، إذ أرسل كرة فوق حائط الصد لم تنجح محاولات الحارس إبراهيم عيسى في التصدي لها. وفي الوقت الذي كان فيه الطرفان يستعدان للذهاب إلى استراحة بين الشوطين، حصل البطائح على ركلة جزاء سجلها منها البرازيلي الفارو دي اوليفيرا هدف الفوز في الدقيقة 44. ورفع "الراقي" رصيده إلى 15 نقطة، أقل بـ 6 نقاط فقط عن حصيلته من النقاط التي جمعها خلال الموسم الماضي كاملاً، بينما في المقابل، تجمدت نقاط "السماوي" عند 13.