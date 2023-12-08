الهلال يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الطائي بثلاثية دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل سالم الدوسري هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 20، ثم أضاف ألكسندر ميتروفيتش هدف التعزيز للزعيم في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، قبل أن يوقع روبن نيفيز على الهدف الثالث إلا أن الحكم قرر إلغاءه بسبب التسلل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن اللاعب طارق عبدالله من إدراك هدف تقليص الفارق لفريق الطائي لينتهي نصف اللقاء الأول بهدفين لهدف للهلال.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي - محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز – سلمان الفرج - سيرجي سافيتش - مالكوم – سالم الدوسري

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي الكبير لفريق الهلال على الطائي، حيث أن الزعيم لم يعرف الهزيمة من الطائي منذ 2006، حيث أن أخر فوز للأخير كان في يناير 2006 ببطولة الدوري وفاز بهدفين دون رد.

التقى الفريقان بعدها 10 مرات شهدت تحقيق الهلال الفوز في 9 مواجهات وحضر التعادل في لقاء وحيد.

فريق الهلال دخل المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب الذي يحتل المركز الـ11 بنفس رصيد النقاط.