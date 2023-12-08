شاهد.. هدف محمد شريف اليوم في مباراة الخليج وأبها بـ الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني لفريق الخليج في شباك أبها بالمباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل فابيو مارتينيز هدف تقدم الخليج في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من نصف اللقاء الأول بعد مراوغة رائعة لمدافع أبها ووضعها في الشباك ببراعة.

شاهد هدف محمد شريف اليوم في الدوري السعودي

الهلال يتقدم على الطائي بثنائية في الشوط الأول:

على الجانب الأخر أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الطائي بثلاثية دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل سالم الدوسري هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 20، ثم أضاف ألكسندر ميتروفيتش هدف التعزيز للزعيم في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، قبل أن يوقع روبن نيفيز على الهدف الثالث إلا أن الحكم قرر إلغاءه بسبب التسلل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن اللاعب طارق عبدالله من إدراك هدف تقليص الفارق لفريق الطائي لينتهي نصف اللقاء الأول بهدفين لهدف للهلال.