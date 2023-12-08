إكرامي يغادر معسكر بيراميدز قبل مواجهة صنداونز بشكل مفاجئ ويعود للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - غادرة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز، مدينة بريتوريا عائدا إلى القاهرة، قبل خوض مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن إكرامي يعاني من نزلة برد حادة وارتفاع شديد في درجات الحرارة ومنذ وصول البعثة إلى بريتوريا منعته من خوض التدريبات خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن الحارس خضع لفحوصات طبية مع الجهاز الطبي للكشف عن الملاريا وجاءت النتيجة سلبية، ولكن قررت البعثة عودة إكرامي إلى القاهرة لمواصلة العلاج في ظل صعوبة تواجده في مباراة الأحد.