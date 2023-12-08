بممر شرفي.. احتفال خاص من لاعبي الزمالك بعقد معتمد جمال الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمعتمد جمال المدير الفني للأبيض قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي عقب توقيعه على عقد جديد مع النادي.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر له غدا السبت على ملعب السلام.

ونظم لاعبو الزمالك ممراً شرفياً لمعتمد جمال قبل انطلاق مران الزمالك عصر اليوم، ذلك بعد توقيعه على عقود تدريب الأبيض بصفة مؤقتة مساء أمس الخميس.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.