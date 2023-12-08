إبراهيم سعيد يكشف قرار مفاجئ بشأن قائمة الراحلين في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق مفاجأة بشأن ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" : "هناك حالة من الخوف داخل نادي الزمالك من عدم حل أزمة القيد مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي".

وأضاف : "إدارة الزمالك قررت التمسك بخدمات جميع لاعبي الفريق وعدم التفريط في أى لاعب منهم في يناير المقبل، بسبب أزمة القيد".

أكمل: "نادي الزمالك قرر عدم النظر في أي عروض مقدمة للاعبي الفريق، وهناك رغبة في الحفاظ على اللاعبين".

وأتم تصريحاته: "البرتغالي فينجادا تدخل كوسيط من أجل الأزمة، وأكد أن الأزمة على وشك الانتهاء وأن هذا الملف مستمر منذ سبع سنوات بدون تدخل شخص مسؤول لحل الأمر".