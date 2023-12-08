كهربا وتاو يقودان هجوم الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد.. وإمام عاشور احتياطيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل الأحمر في مواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها في السادسة مساء، على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل وجود إمام عاشور على قائمة البدلاء، وتواجد محمد مجدي أفشة بدلا منه في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.