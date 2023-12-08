تحذير ومناشدة.. تفاصيل المران الأخير للزمالك قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي.

ويلتقي الفريق الأبيض نظيره ساجرادا الأنجولي غداً السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خلال مران اليوم تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل اللقاء.

وأدى اللاعبون فقرة فنية وخططية شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها في المباراة، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة في منتصف الملعب لتطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال المران، وعلاج الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون

وفي المقابل عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن أهمية الفوز في لقاء بطل أنجولا لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في لقاء الغد، واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وحذر لاعبي الفريق من الاستهتار بالفريق المنافس.