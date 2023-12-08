10 بطاقات.. أبرز أرقام طارق حامد مع منتخب مصر بعد اعتزاله دوليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن طارق حامد نجم نادي الزمالك السابق وضمك السعودي الحالي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر.

وكتب حامد على حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

واختتم: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

وخاض حامد مع منتخب مصر 58 مباراة منهم، 21 مباراة ودية دولية، 15 مباراة تصفيات كأس أمم إفريقيا، 10 مباريات كأس أمم أفريقيا، 9 مباريات تصفيات كأس العالم، 3 مباريات كأس العالم.

وأحرز طارق حامد هدفا وحيدا بقميص منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وحصل على 10 كروت صفراء، لكنه لم يحصل على أي كروت حمراء.

ولم يحصد طارق حامد أي بطولة مع منتخب مصر، لكنه شارك في بطولة كأس العالم 2018.

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