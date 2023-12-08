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لجنة المنازعات تلزم الوداد بدفع 2.5 مليون درهم للاعب الأهلي السابق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلزام نادي الوداد المغربي بدفع 2 مليون و 500 ألف درهم للاعب الكونغولي والتر بواليا.

وجاء قرار لجنة فض المنازعات كتعويض للاعب عن الإخلال بالعقد دون سبب، بالإضافة إلى نسبة 5% فائدة عن المبلغ سنويا، بداية من 28 سبتمبر حتى تاريخ السداد.

وضم الوداد المغربي والتر بواليا بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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