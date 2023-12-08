حسين لبيب يصل الإمارات لحضور السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غداً السبت.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري لكرة اليد، في الرابعة عصر عدا السبت، على صالة مجمع زايد الرياضي.

وتلقى حسين لبيب دعوة من نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لحضور السوبر.

وتتكون بعثة الزمالك من، حسن يسري رئيساً لجهاز اليد وحمادة عبدالباري مديراً للجهاز، وأحمد رمضان مديراً فنياً وإيهاب محسن مدرب مساعد ومحمد عبدالمنعم مدرباً لحراس المرمى، ومحمد أشرف علاج طبيعي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من، أحمد الأحمر، محمود خليل فلفل، أحمد وليد، هشام السبكي، مؤمن محمد، أحمد حسام، محمد هشام مودي، محمد علاء لوكا، أحمد مؤمن دودو، أحمد سامح، أكرم يسري، خالد وليد، شادي خليل، هشام صلاح، محمد عبدالغني، زياد حشاد.

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