بالفيديو محمد شريف يسجل ثالث أهدافه في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أحرز محمد شريف الهدف الثاني للخليج في مباراة أبها، التي تقام الآن في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

ورفع شريف رصيده للهدف الثالث في الدوري السعودي، إذ سجل هدفين في شباك الشباب والطائي.

ويتقدم الخليج على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما الآن في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

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