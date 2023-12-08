شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسين لبيب إلى الإمارات لحضور سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى بين الأهلى و الزمالك المحدد لها الرابعة عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة بالفجيرة. أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والزمالك بالفجيرة بالإمارات الدعوة العامة للحضور الجماهيرى . فيما أسند الإتحاد الدولى لكرة اليد مهمة إدارة لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى لطاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش و ايفان بافيسيفيتش . ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس ، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا ، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين . وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى.

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