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وصول حسين لبيب إلى الإمارات لحضور سوبر اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

وصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى بين الأهلى و الزمالك  المحدد لها الرابعة عصر غدا   السبت  بتوقيت القاهرة بالفجيرة. 

 

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والزمالك  بالفجيرة بالإمارات الدعوة العامة للحضور الجماهيرى .

 

 

فيما أسند الإتحاد الدولى لكرة اليد مهمة إدارة لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى لطاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش و ايفان بافيسيفيتش . 

 

ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس ، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا ، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين . 

 

وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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