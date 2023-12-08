شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلي وشباب بلوزداد ببرج العرب في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقامة حالياً بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

جاءت أحداث أول ربع ساعة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط لكن دون فاعلية حقيقة وكانت أول فرصة خطرة للمارد الأحمر في الدقيقة 13 من كهربا الذي تلقى تمريرة جيدة من محمد هاني وراوغ دفاع شباب بلوزداد وسددها بشكل جيد لكن حارس الضيوف أنقذها .

ويضم تشكيل الاهلى فى مباراة اليوم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما يضم تشكيل شباب بلوزداد، كلاً من : رايس مبولحي، حسين بن عيادة ، مواد حداد ، أشرف بودرامة ، مختار بلخيتر، عبد الرؤوف سنجيت ، عدلان قديورة ، حسين سلمي ، طلال بوصوف ، ليونيل وامبا وعبد الرحمن مزيان.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم كينى بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.