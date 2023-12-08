شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلى قبل مباراة شباب بلوداد فى برج العرب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك صوراً لغرفة ملابس الفريق قبل مباراة شباب بلوزداد المقرر لها من مساء اليوم ،الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (1)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (2)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (3)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (4)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (5)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (6)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (7)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (8)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (9)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (10)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (11)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (12)



غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد (13)

ووصلت حافلة الأهلي منذ قليل ملعب برج العرب وفور وصول الحافلة قام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وبعض اللاعبين بمُعاينة أرضية الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة المرتقبة.

ويخوض فريق الأهلى فى السادسة من مساء اليوم الجمعة اختباراً كروياً مهماً حينما يستضيف نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائرى، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويُدير المباراة الليلة، طاقم تحكيم كينى بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.