شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس التدريب قبل الأخير لبيراميدز استعدادًا لمواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق نادي بيراميدز، تدريباته القوية في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاء المران الذي جرى على ملعب جامعة توكس في بريتوريا قويا واستغرق قرابة ساعة ونصف، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء شريف إكرامي حارس المرمى الذي غادر جنوب أفريقيا عائدا للقاهرة في ظل نزلة البرد الحادة التي يعاني منها.

واشتمل التدريب على مجموعة من الواحدات البدنية، وتدريبات خاصة لمجموعة من اللاعبين، بجانب تقسيمة بطول الملعب شهدت تجربة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للتشكيل الأقرب لخوض اللقاء بجانب خطة اللعب.

ومن المنتظر أن يختتم بيراميدز تدريباته غدا السبت في الثالثة عصرا على ملعب لوفتس فيرسفيلد الذي يستضيف المباراة، طبقا للائحة البطولة القارية.