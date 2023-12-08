شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعاهدون لرئيس النادى بالفوز على صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز ورئيس البعثة جلسة مع لاعبى الفريق في جنوب أفريقيا، قبل ساعات من مواجهة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وشهدت الجلسة ارتفع فى الروح المعنوية للاعبي الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأكد رئيس بيراميدز خلال الجلسة على اللاعبين مواصلة العمل وبكل قوة لاستكمال أهداف النادي حتى النهاية، وعليهم قول كلمتهم في مواجهة صن داونز وأمام باقي فرق المجموعة، ووضع بيراميدز في مكانه الطبيعي.

وأكد ممدوح عيد خلال الجلسة على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب أفريقي القوي، مشددا أن إدارة النادي تعلم جيدا مدى جودة المجموعة الحالية من اللاعبين وتجانسهم، وتؤمن بأن امكانياتهم وقدراتهم هي الأعلى من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي بالوصول للمكانة التي يستحقها على كل المستويات.

وفي ذات الوقت أكد الرئيس للاعبين أنه عليهم احترام المنافس وجميع المنافسين، خاصة وأن بيراميدز يضع الكثير من الأهداف أمامه في جميع البطولات التي يشارك فيها.

وأعلن لاعبو بيراميدز التحدي بعد جلستهم مع ممدوح عيد، وقرأوا الفاتحة، وتعاهدوا معه على تحقيق كافة أهداف النادي بداية من مباراة صن داونز، وأن لديهم إصرار وعزيمة وأكدوا أن محاولات تعطيل الفريق، ومنها منع هدافه وأفضل مهاجمي القارة فيستون ماييلي من مرافقة البعثة في جنوب أفريقيا لخوض اللقاء، زادتهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب يوم الأحد القادم، وأن الفريق سيظل على قلب رجل واحد.