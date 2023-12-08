شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: أزمة إهدار الفرص ممكن تؤثر على "ثقة" لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن أزمة إهدار الفرص أمام مرمى المنافس التي يُعانى منها لاعبو الأهلي قد يكون لها تأثير سلبي على الفريق ككل.

وواصل جمعة في تصريحات تلفزيونية : أخشى أن تؤثر أزمة إهدار الفرص على "ثقة" لاعبي الأهلي ، ولابد أن يكون لها حلول سريعة في الشوط الثاني.

وتابع وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: رآينا في الشوط الأول من مباراة الاهلي وشباب بلوزداد في برج العرب بدوري أبطال أفريقيا أن الأهلي مازال يُعاني من الأزمة المُستمرة منذ فترة بشأن إهدار الفرص.

وأبدى جمعة دهشته من البطء في إتخاذ القرار من جانب لاعبي الأهلي حينما تُتاح لهم فرص أمام مرمى المنافس وحدث هذا من جانب كهربا وبيرسي تاو ولابد أن يكون قرار التسديد أو التمرير سريع من أجل التسجيل.

وشدد على أن الأهلي محتاج مشاركة مهاجمه موديست في الشوط الثاني لأن هناك عرضيانت كثيرة للأهلي وقد يكون له دور في إستغلالها وهناك حاجة أيضاً لتواجد عمرو السولية في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

جاءت أحداث أول ربع ساعة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط لكن دون فاعلية حقيقة وكانت أول فرصة خطرة للمارد الأحمر في الدقيقة 13 من كهربا الذي تلقى تمريرة جيدة من محمد هاني وراوغ دفاع شباب بلوزداد وسددها بشكل جيد لكن حارس الضيوف أنقذها.