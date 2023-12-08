شكرا لقرائتكم خبر عن العارضه تحرم حسين الشحات من التقدم للأهلى أمام شباب بلوزداد فى الدقيقة 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرمت العارضه تسديدة حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى في الدقيقة 51 من عمر اللقاء الذى مقام بينهم بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الاهلى فى مباراة اليوم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما يضم تشكيل شباب بلوزداد، كلاً من : رايس مبولحي، حسين بن عيادة ، مواد حداد ، أشرف بودرامة ، مختار بلخيتر، عبد الرؤوف سنجيت ، عدلان قديورة ، حسين سلمي ، طلال بوصوف ، ليونيل وامبا وعبد الرحمن مزيان.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم كينى بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.