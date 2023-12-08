شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: الحالة المعنوية للاعبى الزمالك مرتفعة وهدفنا الفوز على ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء : "تابعنا المنافس أكثر من مرة، وساجرادا جاء من خسارة أمام أبو سليم الليبي ليواجه الزمالك، ونلعب للفوز وتصدر المجموعة، ونتطلع لتقديم مباراة قوية تليق بنادي الزمالك وترضي الجماهير وتسعدهم".

وتابع معتمد جمال قائلاً: "تأجيل مباراة الاتحاد ساعدنا في تجهيز اللاعبين للقاء بطل أنجولا، وإلى حد ما هناك بعض اللاعبين يشعرون بالإجهاد وسنرى من الأنسب للبدء أساسياً في لقاء الغد".

وأضاف المدير الفني: "أول خطوة للزمالك هي تصدر المجموعة ولا ننظر حاليا إلا لأقرب خطوة وهي التأهل عن المجموعة في المركز الأول".

وشدد على أن ساجرادا سيخوض مباراة الغد لتفادي الخسارة، وأوضح أن الكرة الأنجولية تطورت كثيراً، وندرك أهمية المباراة ونتطلع لحصد الثلاث نقاط وتحقيق هدفنا.

وتابع معتمد جمال : "الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة وأشكرهم على ما يقدموه في الفترة الأخيرة، ونتحدث مع اللاعبين نفسيا أكثر من الجوانب الفنية، واللاعبون ساعدونا على تجاوز الصعاب التي مر بها الفريق".

وعلق على خطوة توقيعه رسمياً على عقود تدريب الفريق قائلاً: "الأمر يعد خطوة أولى في طريق الاستقرار ويعطي اللاعبين انطباع جيد باستقرار الأوضاع داخل الفريق".

وأوضح معتمد جمال أن محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتأهيل في الإمارات تمهيداً لعودته للملاعب في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني أن طريقة لعبه في المباراة تعتمد على مدى جاهزية اللاعبين المتواجدين بالقائمة، بالإضافة إلى أسلوب لعب الفريق المنافس.