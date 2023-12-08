شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام بلوزداد ..كهربا يقود هجوم الفريق وأفشة أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، تشكيل الفريق لمباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء اليوم ،الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الاهلى فى مباراة اليوم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وخرج إمام عاشور من التشكيل الأساسي وشارك أفشة بدلاً منه كما خرج محمد عبد المنعم رغم تواجده فى قائمة الفريق.

ويخوض فريق الأهلى فى السادسة من مساء اليوم الجمعة اختباراً كروياً مهماً حينما يستضيف نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائرى، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويُدير المباراة الليلة، طاقم تحكيم كينى بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.