شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: علينا ألا ننخدع بالفوز الكبير على سوار الغيني قبل مواجهة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" نتطلع للفوز وحصد الثلاث نقاط، وتأجيل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري جاء لمصحلة الفريق في ظل إجهاد بعض اللاعبين في الفترة الماضية".

وأوضح عمر جابر أن معتمد جمال المدير الفني قام بتوظيفه في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة وهو يبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة، على العكس من أوسوريو المدير الفني السابق الذي كان يوظفه فقط في خط الوسط.

وأضاف قائلاً:" كرة القدم ليس لها كبير ويجب أن نتعلم من الدروس السابقة وألا ننخدع بالفوز الكبير على سوار الغيني قبل مباراة الغد أمام ساجرادا الأنجولي، ونتطلع لمواصلة الانتصارات حتى فترة توقف الدوري".

وتابع:" نجحنا في زيادة الفاعلية الهجومية في الفترة الأخيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، ولابد من عدم استقبال أي أهداف في المباراة، ونتطلع لتحقيق البطولات لإسعاد الجماهير".

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلاً:" الحالة المعنوية مرتفعة للاعبين، وهناك استقرار في غرفة الملابس، وتحسن النتائج يزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم، كما أن مساندة الجماهير ساعدت الفريق كثيراً في الفترة الماضية".