الامارات | منصور بن محمد يؤكد على ترسيخ دبي مكانتها مقراً لإقامة أكبر البطولات الدولية والملتقيات العالمية في مختلف الرياضات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حرص دبي على تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح النسخة الحالية من كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة بمشاركة أبطال أولمبيين وعالميين.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": "تواصل دبي ترسيخ مكانتها مقراً لإقامة أكبر البطولات الدولية والملتقيات العالمية في مختلف الرياضات، وخلال لقائي مع رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة أكّدنا حرص دبي على تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح النسخة الحالية من كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة بمشاركة أبطال أولمبيين وعالميين."

وأضاف سموه: "نشكر فريق مجلس دبي الرياضي على جهودهم المتواصلة في هذا المجال ونشيد بجهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية على المستوى العالمي."