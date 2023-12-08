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تشكيلة النصر أمام الرياض .. رونالدو في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة النصر الرسمية التي سيخوض بها مواجهة اليوم ضد الرياض والتي ستجمع الفريقين على ملعب الأول بارك بتمام الساعة الثامنة ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة النصر للمباراة كالأتي "

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أيمن يحيى – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام 

الوسط: كارسيلو بروزوفيش – اوتافيو – عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا - ساديو ماني 

الهجوم:

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر بـ44 نقطة، في حين يتواجد فريق الرياض بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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