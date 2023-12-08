عبدالرحمن عمرو يتوج بذهبية افريقيا للسباحة في موريشيوس

ياسر رشاد - القاهرة - توج عبد الرحمن عمرو سباح نادي الصيد بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه المركز الاول في سباق ١٠٠ ظهر في بطولة افريقيا للناشئين والمقامة في بورت لويس - موريشيوس في الفترة من 6 ديسمبر حتى 9 ديسمبر.

وحصد سباح الصيد الميدالية الذهبية الاولى له فى سباق 100م ظهر ليرفع رصيده من الميداليات إلى ميداليتين ذهبيتين بالبطولة الافريقية.، فيما أحرزت سباحة الصيد نادين كريم منصور الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع 4*200م حرة.

واستطاع زميله السباح احمد محمد الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 800 م حرة بالبطولة.

وحصد فريق السباحة بنادى الصيد كأس المركز الثالث فى بطولة الجمهورية لمرحلة 12سنة ناشئات لموسم 2024/2023 ، وذلك بمشاركة أكثر من 120 نادى بالبطولة والتى تقام منافساتها بمجمع حمام السباحة بستاد القاهرة خلال الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر.

لارا طارق تفوز بفضية الجمهورية للسباحة مرحلة 12 سنة



حققت سباحة نادي الصيد لارا طارق الفوز بالمركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة الجمهورية التى اقيمت بستاد القاهرة فى سباق 50 م فراشة لمرحلة 12 سنة بنات.

ناشئات السباحة تحرزن برونزية الجمهورية لسباق التتابع

حقق فريق ناشئات السباحة مرحلة 12 سنة الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع 10*50 م حرة في اطار منافسات بطولة الجمهورية 2023/2024 والمقامة في ستاد القاهرة الدولي الفترة من 2 نوفمبر حتي 26 ديسمبر .

ضم الفريق السباحات فرح احمد الشاذلي - رودينا كريم اشرف - أمينة عمرو محمد - لارا طارق عبد المحسن - لي لي كريم علاء - زينة علاء احمد - رودينا خالد يوسف - روضة طارق محمد - هبه عمرو علي - هنا ادهم اسماعيل.