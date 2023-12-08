معتمد جمال يكشف موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك موعد عودة المدافع محمود حمدي الونش للمشاركة في مباريات الفارس الأبيض بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

وقال معتمد جمال في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم والخاص بمباراة الزمالك وساجرادا: "محمود حمدي الونش مدافع الفريق يخوض أخر مرحلة من التدريبات التأهيلية في الإمارات وسوف يعود بعد أسبوعين للملاعب".

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء غداً السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

يدخل فريق الزمالك المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، بينما يحتل ساجرادا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن أبو سليم الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة الزمالك ضد ساجرادا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات الكونفيدرالية هذا الموسم.