شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..شباب بلوزداد يبحث عن الهدف التقدم بعد تراجع أداء الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والنتيجة مازالت التعادل السلبي.

جاءت أحداث أول ربع ساعة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط لكن دون فاعلية حقيقة وكانت أول فرصة خطرة للمارد الأحمر في الدقيقة 13 من كهربا الذي تلقى تمريرة جيدة من محمد هاني وراوغ دفاع شباب بلوزداد وسددها بشكل جيد لكن حارس الضيوف أنقذها.

واصل الأهلي الضغط على الضيوف وسدد رامي ربيعة رأسية قوية من تمريرة كهربا لكنها مرت أعلى العارضية ، وجاءت أول كرة خطرة لشباب بلوزداد في الدقيقة 19 من تمريرة عرضية .

و رد الاهلي بهجمة خطرة أهدر خلالها فرصة مؤكدة عن طريق كهربا ،وتواصل الهجوم الأهلاوي ولعب تاو مع الشحات كرة "هات وخد" داخل منطقة جزاء الفريق الجزائري إلى أن تدخل دفاع الأخير ليُنقذ الموقف.

ضغط الأهلي بجميع خطوطه على مرمى الضيوف وأهدر أكثر من فرصة عن طريق كهربا والشحات وتاو ، فيما تصدى الشناوي لكرة عرضية خطرة وتواصل الأداء على نفس هذه الوتيرة إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني الشوط الثاني جاءت بداية الشوط الثاني كما إنتهى الشوط الأول حيث الضغط الأهلاوي المتواصل والدفاع المُحكم من جانب الضيوف وحرمت العارضه حسين الشحات من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 51 حيث تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو لعبها الشحات برأسة بشكل جيد لكن العارضة تتصدى للكرة. وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ محمد هاني في الدقيقة 57 للخشونة، وهدأ أداء الأهلي بشكل واضح ما سمح للضيوف لأن يشكلوا خطورة على مرمى الشناوي. وشارك امام عاشور وأحمد نبيل كوكا بدلاً من ديانج ومروان عطية ونشط أداء الفريق الجزائري مُستغلاً تراجع الأهلي. ويضم تشكيل الاهلى فى مباراة اليوم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما يضم تشكيل شباب بلوزداد، كلاً من : رايس مبولحي، حسين بن عيادة ، مواد حداد ، أشرف بودرامة ، مختار بلخيتر، عبد الرؤوف سنجيت ، عدلان قديورة ، حسين سلمي ، طلال بوصوف ، ليونيل وامبا وعبد الرحمن مزيان.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم كينى بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.