شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع الأهلي "فاتورة" أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز بتنزانيا ومع شباب بلوزداد ببرج العرب .

وضم تشكيل الاهلى فى مباراة اليوم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

فيما ضم تشكيل شباب بلوزداد، كلاً من : رايس مبولحي، حسين بن عيادة ، مواد حداد ، أشرف بودرامة ، مختار بلخيتر، عبد الرؤوف سنجيت ، عدلان قديورة ، حسين سلمي ، طلال بوصوف ، ليونيل وامبا وعبد الرحمن مزيان.

وأدار المباراة ، طاقم تحكيم كينى بقيادة واويرو كاماكو، وساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

الشوط الأول

جاءت أحداث أول ربع ساعة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط لكن دون فاعلية حقيقة وكانت أول فرصة خطرة للمارد الأحمر في الدقيقة 13 من كهربا الذي تلقى تمريرة جيدة من محمد هاني وراوغ دفاع شباب بلوزداد وسددها بشكل جيد لكن حارس الضيوف أنقذها.

واصل الأهلي الضغط على الضيوف وسدد رامي ربيعة رأسية قوية من تمريرة كهربا لكنها مرت أعلى العارضية ، وجاءت أول كرة خطرة لشباب بلوزداد في الدقيقة 19 من تمريرة عرضية .

و رد الاهلي بهجمة خطرة أهدر خلالها فرصة مؤكدة عن طريق كهربا ،وتواصل الهجوم الأهلاوي ولعب تاو مع الشحات كرة "هات وخد" داخل منطقة جزاء الفريق الجزائري إلى أن تدخل دفاع الأخير ليُنقذ الموقف.

ضغط الأهلي بجميع خطوطه على مرمى الضيوف وأهدر أكثر من فرصة عن طريق كهربا والشحات وتاو ، فيما تصدى الشناوي لكرة عرضية خطرة وتواصل الأداء على نفس هذه الوتيرة إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني الشوط الثاني جاءت بداية الشوط الثاني كما إنتهى الشوط الأول حيث الضغط الأهلاوي المتواصل والدفاع المُحكم من جانب الضيوف وحرمت العارضه حسين الشحات من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 51 حيث تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو لعبها الشحات برأسة بشكل جيد لكن العارضة تتصدى للكرة. وأشهر الحكم بطاقة صفراء لـ محمد هاني في الدقيقة 57 للخشونة، وهدأ أداء الأهلي بشكل واضح ما سمح للضيوف لأن يشكلوا خطورة على مرمى الشناوي. وشارك امام عاشور وأحمد نبيل كوكا بدلاً من ديانج ومروان عطية ونشط أداء الفريق الجزائري مُستغلاً تراجع الأهلي قبل أن يشارك موديست بدلاً من أفشة وطاهر بدلاً من كهربا وكريم فؤاد بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 78 ، وأهدر طلال بوصوف فرصة تسجيل هدف مُحقق للفريق الجزائري في الدقيقة 80 بعدما سنحت له فرصة لكنه سددها بعيداً عن الشباك. واصل الأهلي الضغط العشوائي بدون تركيز مع محاولات جزائرية من شباب بلوزداد لخطف هدف قاتل إلى أن ينتهي اللقاء بتعادل سلبي.



احد الانذرات خلال المبارة



توقف اثناء المبارة



توقف اثناء المبارة



جماهير الاهلى تساند الفريق من المدرجات



جماهير الاهلى تساند الفريق من المدرجات



جماهير الاهلى تساند الفريق



حسين الشحات خلال المبارة



دكة بدلاء بلوزداد



قفشه وبيرسى تاو خلا المبارة



كهرباء يطلع فى احد الكرات المشتركة



كولر مدرب الاهلى



كولر



لحظة تغيير قفشة



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



مبارة الاهلى وشباب بلوزدات دورى ابطال افريقيا



محمد مجدى قفشة يسلم على دكة البدلاء



محمد مدى قفشة لحظة توقف المبارة



محمد هانى خلال المبارة



محمود كهرباء خلال المبارة



مدرب شباب بلوزداد فى مبارة اليوم



مدرب فريق شباب بلوزداد