بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد تعادله السلبي بدون أهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية أمام الفائز من لقاء الافتتاح بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

ويشارك في مونديال الأندية 7 فرق، وهي: "الأهلي، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفائز من لقاء الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.