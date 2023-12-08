الامارات | الوحدة بعشرة لاعبين يعرقل الوصل.. خريبين كلمة السر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الدولي السوري عمر خريبين فريقه الوحدة لتحقيق "ريمونتادا" مثيرة، قلب فيها الخسارة من 0-2، إلى تعادل مثير بنتيجة 2-2 في مواجهة الوصل المتصدر خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

وفيما بدا أن "الإمبراطور" في طريقه لتحقيق فوز سهل بعد أن تقدم بهدفين نظيفين بعد مرور 19 دقيقة فقط بهدفي فابيو ليما د 13 وسايكا سيديبي د 19، إلا أن خريبين كان له رأي آخر إذ سجل هدف تقليص الفارق د 23 وخطف التعادل د 75. وكان العنابي" أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 عقب طرد المدافع خالد بطي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لكن مع ذلك تغلب الفريق على النقص العددي ونجح في تجنب الخسارة.

وبهذه النتيجة وضع "العنابي" النقطة 17 في رصيده، في المقابل وصل "الإمبراطور" إلى النقطة 24، ما فتح باب المنافسة على مصراعيه مجدداً بعد أن كان الفريق الأصفر قد ابتعد في الصدارة.