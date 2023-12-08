الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري الطائرة سيدات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" الفوز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3/0، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، والتي شهدتها صالة الأخير بالشروق.

جاءت هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:- 25 - 17، و25 - 8، و25 - 17.

ويحل فريق "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب كل من: سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

ويستعد الفريق لمواجهة الزهور، المقرر لها يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، على صالة نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويقود فريق "سيدات طائرة الزمالك" كل من: حسام شكري مديراً فنياً، ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إدارياً، وسمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.