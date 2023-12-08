كولر: الثقة هي ما يحتاجها لاعبي الأهلي الفترة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن لاعبي المارد الأحمر يحتاجون للثقة خلال الفترة المقبلة، بعد التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد بدون أهداف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.



وكان الأهلي قد تعادل أمام يانج أفريكانز بهدف لكل فريق خلال الجولة الماضية، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي جماهير المارد الأحمر.

تصريحات كولر

تحدث كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة شباب بلوزداد، حيث قال: "احنا اول حاجة هنتكلم مع اللاعبين ونديلهم الثقة، ف لاعبين فاقدين الثقة وداواضح في اضاعة الفرص، وفي صعوبة واضحة في اللعب كل 3 ايام، لاننا بنكون عايزين نمرنهم على الفينيش وبنمرنهم استشفاء لكن دي مش حجة".

وتابع المدرب السويسري تصريحاته: "لازم نتمرن على اضاعة الاهداف عشان العقدة تفك، ونرجع نسجل تاني لان الموضوع بقى صعب قوي

الفرق بين برج العرب واستاد القاهرة".

وأضاف: "استاد القاهرة هو الوحيد في مصر اللي يصلح للعب كرة القدم".

وأردف: "ممكن يكون شكل المدرجات شبه استاد القاهرة لكن ارض الملعب لا يفرق كثيرا عن اي استاد آخر في مصر، محتاجين استاد القاهرة لانه الملعب الوحيد اللي بنقدر نلعب عليه الكرة ع الارض بشكل جيد".

وعن نتيجة المباراة، قال كولر: "بالتأكيد لسنا سعداء بهذه النتيجة، أعتقد المفروض كنا نكسب ماتش زي، بسير الاحداث المفروض نكسب، وضيعنا فرص كتيرة ودي مشكلتنا الازلية".

وأكمل: "الأهداف الواحد يقعد يهز دماغه ازاي بتضيع، كور في العارضة وانفرادات".